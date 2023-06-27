فضل الله: لصحوة ضمير سياسية

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توجه العلامة السيد علي فضل الله بالتهنئة والتبريك إلى اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى تعالى "ان يحمل معه تباشير الامل والوحدة والاستقرار وان يلهم هذه الطبقة السياسية صحوة الضمير وان تتحمل المسؤولية وتسرع الخطى للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية رأفة بهذا الوطن وإنسانه".وتلقى العلامة فضل الله، عددا من البرقيات المهنئة بعيد الأضحى المبارك، وأبرزها من من الرئيس سعد الحريري والوزير السابق وديع الخازن والسفير التونسي في لبنان بوراوي الإمام ورئيس البعثة الديبلوماسية العراقية في لبنان أمين عبدالاله النصراوي.من جهة أخرى، يؤم السيد فضل الله المصلين في صلاة العيد، في تمام الساعة السابعة من يوم غد الأربعاء الواقع فيه 28 حزيران، في مسجد الحسنين في حارة حريك. ويلقي بعدها خطبتي صلاة العيد.