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لبنان

كانا يُحاولان الفرار إلى سوريا... الجيش يوقف شخصين في حيّ الشراونة

Lebanon 24
27-06-2023 | 07:12
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داهمت قوة من الجيش منزل ع.ع.ز في حيّ الشراونة وأوقفت شخصين، أحدهما من ال ق، وهو مطلوب بعدة مذكرات بجرائم مختلفة، وقد تمّت مصادرة أسلحة وذخائر، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
والجدير بالذكر أنّ الموقوفين كانا يُحاولان الفرار الى سوريا.
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