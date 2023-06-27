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لبنان

بالصورة... هكذا يُروّج المخدرات في خلدة

Lebanon 24
27-06-2023 | 07:17
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صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية عن قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات على عددٍ من الزّبائن من داخل "إكسبرس" يستأجرها في محلّة خلدة.
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نتيجةً للتحريّات والاستقصاءات التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت من توقيف المشتبه فيه بعد أن ضبطت لديه كميّة من المواد المخدّرة من أنواع مختلفة، ويدعى:

م. إ. (من مواليد عام 1990، لبناني)
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
 
 

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