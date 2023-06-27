بالصورة... هكذا يُروّج المخدرات في خلدة

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صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية عن قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات على عددٍ من الزّبائن من داخل "إكسبرس" يستأجرها في محلّة خلدة.نتيجةً للتحريّات والاستقصاءات التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت من توقيف المشتبه فيه بعد أن ضبطت لديه كميّة من المواد المخدّرة من أنواع مختلفة، ويدعى:م. إ. (من مواليد عام 1990، لبناني)التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.