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لبنان

حالتها خطيرة... إصابة فتاة صغيرة بطعنة سكين

Lebanon 24
27-06-2023 | 07:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين شخصين في مخيّم البداوي، تطوّر إلى استخدام السكاكين.
 
وعُلم أنّ فتاةً صغيرة أُصيبت بطعنة سكين، وحالتها خطيرة.
 
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مخيم البداوي

إشكال

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