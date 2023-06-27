حالتها خطيرة... إصابة فتاة صغيرة بطعنة سكين

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين شخصين في مخيّم البداوي، تطوّر إلى استخدام السكاكين.

وعُلم أنّ فتاةً صغيرة أُصيبت بطعنة سكين، وحالتها خطيرة.