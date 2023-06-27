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لبنان

جنبلاط استقبل السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا

Lebanon 24
27-06-2023 | 08:03
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، بحضور عضور كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، نائب رئيس الحزب زاهر رعد ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
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وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات السياسية، وقد هنأت شيا جنبلاط بانتخابه رئيساً للحزب.
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