تعميمان من المحافظ نهرا بمنع ذبح الأضاحي على الطرقات والشوارع الرئيسية

اصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرار تعميما، طلب فيه من الاجهزة الامنية والادارية المختصة منع ذبح الأضاحي على الطرقات والشوارع الرئيسية حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وجاء في نص التعميم: "حضرة قائد درك منطقة الشمال الإقليمية، حيث أنه ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ومنعاً من انتشار ظاهرة ذبح الأضاحي في الطرقات والشوارع الرئيسية، وحفاظا منا على سلامة الذبائح من التلوث، وحرصاً منا على تأمين مقتضيات السلامة العامة وسلامة المواطنين ومنعاً من تفشي الأوبئة والفيروسات في حال تم ذبح أو عرض المواشي والأضاحي في الطرقات العامة والرئيسية.

يطلب إليكم الإطلاع وتكليف من يلزم منع ذبح الأضاحي في الشوارع أو الأرصفة العامة والتأكد من ذبحها في المسالخ المخصصة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة قانونا حفاظا على البيئة والسلامة العامة.

كما وحظر إلقاء مخلفات الأضاحي أو مياه الذبح في الطرقات أو إقامة الشوادر لعرض وبيع الأغنام والذبائح في الشوارع أو الأرصفة الرئيسية وتنظيم محاضر الضبط اللازمة بحق المخالفين ومخابرة النيابة العامة بذلك وإلزامهم بالإزالة الفورية لأي من هذه المظاهر أو المخالفات وذلك بالتنسيق مع البلديات المعنية" .

كما أصدر المحافظ نهرا قرارا طلب فيه منع ظاهرة حرق الدواليب العشوائية، وجاء في نص القرار : "حضرة قائد درك منطقة الشمال الإقليمية، عطفاً على سابقة ظاهرة حرق الدواليب العشوائية.

وبعد أن تضاعفت في الآونة الأخيرة الشكاوى المتعلقة بظاهرة حرق الدواليب والكاوتشوك والبطاريات طمعا بالمتاجرة وبيع النحاس الذي يحتويها، وذلك بدلاً من تدويرها بالطرق الصحية والبيئية السليمة.

وحيث أن هذه الظاهرة لها إرتدادات سلبية كبيرة على صحة وسلامة المواطنين وذلك نتيجة الإنبعاثات السامة المتنقلة عبر الهواء والمضرة بصحة المواطنين لذلك، يطلب إليكم الإطلاع والإيعاز لمن يلزم التشدد بمنع إحراق الإطارات والكاوتشوك والبطاريات : كافة بلدات وقرى محافظة لبنان الشمالي واتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً بحق المخالفين ومخابرة النيابة العامة البيئية على ضوئها وإحالتهم على القضاء المختص ودوام المراقبة بالتنسيق مع البلديات المعنية والإفادة" .