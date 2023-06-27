كرامي يهنئ اللبنانيين بحلول عيد الاضحى المبارك

توجّه رئيس" تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي بـ"التهنئة للبنانيين عموماً وللمسلمين خصوصاً لمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك" وقال: "يطلّ عيد الأضحى المبارك على اللبنانيين هذا العام وهم لا يزالون يعانون من شتى انواع الازمات المعيشية والحياتية، لكنه يحمل الكثير من الأمل والايمان بأن الايام القادمة ستحمل الفرج واليسر بعد عسر. وكل عام وانتم بخير".

ويؤدي كرامي صلاة العيد في المسجد القديم في بلدة بقاعصفرين الضنية، ويستقبل المهنئين في قصر الرئيس عمر كرامي في بقاعصفرين اول ايام عيد الاضحى من العاشرة والنصف صباحا ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر.

كما سيستقبل كرامي المهنئين في طرابلس ثالث ايام عيد الاضحى المبارك يوم الجمعة في قصر كرم القلة من الساعة ١٠:٣٠ صباحاً ولغاية صلاة الجمعة.