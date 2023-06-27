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لبنان

كرامي يهنئ اللبنانيين بحلول عيد الاضحى المبارك

Lebanon 24
27-06-2023 | 08:09
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 توجّه رئيستيار الكرامةالنائب فيصل كرامي بـ"التهنئة للبنانيين عموماً وللمسلمين خصوصاً لمناسبة حلول عيد الاضحى المباركوقال: "يطلّ عيد الأضحى المبارك على اللبنانيين هذا العام وهم لا يزالون يعانون من شتى انواع الازمات المعيشية والحياتية، لكنه يحمل الكثير من الأمل والايمان بأن الايام القادمة ستحمل الفرج واليسر بعد عسر. وكل عام وانتم بخير".

ويؤدي كرامي صلاة العيد في المسجد القديم في بلدة بقاعصفرين الضنية، ويستقبل المهنئين في قصر الرئيس عمر كرامي في بقاعصفرين اول ايام عيد الاضحى من العاشرة والنصف صباحا ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر.

كما سيستقبل كرامي المهنئين في طرابلس ثالث ايام عيد الاضحى المبارك يوم الجمعة في قصر كرم القلة من الساعة ١٠:٣٠ صباحاً ولغاية صلاة الجمعة.

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