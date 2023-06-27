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لبنان

وفاة أحد عمالقة الفنّ في لبنان... وداعاً "أسعد"

Lebanon 24
27-06-2023 | 08:27
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خسر لبنان اليوم فنانًا عملاقًا من زمن لبنان الجميل. وبوفاة الفنان عبدالله حمصي المعروف بشخصيّة "أسعد"، عن عمر يُناهز 86 عاماً، تفتقد الساحة الفنية لقامة فنية كبيرة طبعت حقبة زمنية بطابعها الخاص المحبب.أضحكنا "أسعد" كثيرًا في أدواره الكوميدية؛ وابكانا أكثر حين لعب الدراما. 
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هو واحد من عمالقة الفن يطوي آخر صفحاته، على أن يبقى خالدًا في الذاكرة وفي التاريخ.
 
 
فـ"أسعد" من أبزر الوجوه الكوميديّة من الزمن الجميل، إلى جانب الممثل صلاح تيزاني المعروف بـ"أبو سليم".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ الفنان الراحل من مدينة طرابلس، وله أعمال مسرحيّة وتلفزيونيّة وسينيمائيّة عديدة، وقد اشتهر مع تيزاني في فرقة "أبو سليم الطبل".
 
 
ومع وفاة "أسعد"، يكون لبنان قد خسر عاموداً فنيّاً جديداً، زرع الفرح والبسمة في حياة اللبنانيين، في أصعب الأوقات.
 
 
 
 

لبنان

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

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