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لبنان

"التيار" يردّ على جعجع.. إليكم هذا البيان

Lebanon 24
27-06-2023 | 09:25
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صدر عن لجنة الاعلام في "التيار الوطني الحر" البيان التالي:" ردا على ما صدر عن رئيس القوات اللبنانية، يود التيار الوطني الحر تذكير السيد جعجع بمواقف حزبه السابقة التي دافعت عن الاستقبال العشوائي للنازحين السوريين و مشاركته بحملات اتهام التيار بالعنصرية، كما نذكره بان لا وزراء للتيار في الحكومة الميقاتية امّا الوزراء الذين وافق التيار سابقاً على تسميتهم فهم لا يحضرون الجلسات اللاميثاقية واللادستورية للحكومة، والاهم ان القوات اللبنانية هي التي تغطي اجتماع الحكومة وقراراتها غير الشرعية وغير الدستورية وغير الميثاقية، فيما يرفض التيار اعطاء اي شرعية للحكومة المبتورة التي يمكنها فقط عند الحاجة الضرورية والقصوى والملحّة اصدار مراسيم موقعة من 24 وزيراً،  اما  اصرار القوات على تشويه الواقع فما هو الّا اضفاء ثوب الشرعية على الحكومة وقراراتها وهو ما يؤدّي الى اطالة الفراغ الرئاسي كون المتحكّمين بالحكومة يقومون بادارة البلاد وحدهم بتغييب متعمّد للمكوّن المسيحي".
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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