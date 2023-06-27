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لبنان
جعجع: لعدم تضييع الوقت بدعوات فارغة لحوار نتيجته معروفة
Lebanon 24
27-06-2023
|
09:30
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أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "آذان اللبنانيين قد صُمَّتْ في الآونة الأخيرة من دعوات البعض إلى الحوار ثمّ الحوار ثمّ الحوار في الوقت الذي يعي الجميع أنّ أصحاب هذه الدعوات المتكررة لم يكونوا يومًا أهل حوار، والدليل الأكبر على ذلك، تمسّكهم بوضعيّتهم غير الشرعية وغير القانونيّة رغم المطالبة الحثيثة لأكثرية اللبنانيين بوجوب إيجاد حلّ لهذه الوضعيّة، ولكن من دون جدوى".
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وذكّر جعجع خلال لقاء جمعه بدائرة المدارس في مصلحة طلاب حزب القوات اللبنانية في معراب بـ"عدم إغفال ما آلت إليه عشرات طاولات الحوار التي انعقدت في الأعوام الـ15 الأخيرة والتي اسفرت كلّها الى لاشيء. أما آخر مآثر جماعة الحوار كانت طاولة حوار بعبدا التي أخرجت "إعلان بعبدا عام 2012، حينها علّقوا قائلين "بلّوا واشربوا ميتو"، وبالتالي إذا وضعنا جانبًا أنّ جماعة الممانعة ليست أصلاً أهل حوار وعدنا إلى مطلبها المكرَّر في هذه الأيام، فنحن لا نعرف حقيقةً عن أي حوار تتحدّث".
وسأل: "الطبيعي والمنطقي هو أنّ هذه الجماعة تتحدث عن حوار للوصول الى مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية؟ بعد 8 أشهر من الفراغ الرئاسيّ ولكن كيف تصرّ على حوار للوصول إلى مرشح توافقي في الوقت الذي تؤكد فيه مرارًا تكرارًا بأنّ مرشحها الأول والثاني والأخير هو الوزير السابق سليمان فرنجيّة، وبالتالي ما الجدوى من حوار نتيجته معروفة سلفاً؟".
وإذ شدد على "عدم تضييع الوقت الآن بدعوات فارغة الى الحوار"، جدّد تأكيد "ضرورة الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية من خلال الدعوة لجلسة انتخابيّة مفتوحة بدورات متتالية دون تعطيل الانتخابات بعد الدورة الأولى، كما دأب عليه فريق الممانعة في الأشهر الثمانية الأخيرة".
وتناول جعجع "تاريخ لبنان في الصمود أمام وجه الإحتلالات، ناهيك عن المصاعب التي واجهها أجدادنا والقوات اللبنانيّة في مرحلة الحرب ومرحلة النضال السلمي"، مؤكدا "مواكبة التطور الفكري والثقافي للتقدّم في الحياة والعمل من أجل القضيّة اللبنانيّة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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