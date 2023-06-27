تغريدة من عون بمناسبة "الأضحى".. ماذا قال؟

غرد رئيس الجمهوريّة السابق ميشال عون عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "في عيد الأضحى المبارك، نستعيد، مسلمين ومسيحيين، المعاني السامية لهذا العيد الذي أتمنى أن يعود على اللبنانيين بالخير وبمزيد من الوحدة والتماسك. ومع التهنئة، دعوة إلى استلهام العبر، كي تكون التضحية من أجل لبنان وسيادته وتعافيه. كل عيد وأنتم بخير".

Advertisement