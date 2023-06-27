عبد الناصر خرج من منزله ولم يَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- عبد الناصر فوزي الشيخ (من مواليد عام 1971، لبناني).الذي غادر، قُرابة الساعة 8:00 من تاريخ 21-6-2023، منزله الكائن في بلدة البرج – عكّار، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمخفر بينو في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 360011-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.