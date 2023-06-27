بيرم استقبل وفداً من نقابة مصممي الغرافيك في لبنان

استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في مكتبه بالوزراة وفداً من نقابة مصممي الغرافيك برئاسة النقيب باتريك ناكوزي، والزملاء علي كمال الدين، ارنست بعقليني، رحاب ذبيان وفدوى زبيب، رافق الوفد محامي النقابة جوزيف كرم.

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استهل الوفد اللقاء بتهاني وزير العمل بتعيينه رئيس فريق الحكومات خلال المؤتمر الـ49 لوزراء العمل العرب الذي عُقد في القاهرة، وتهنئته بحلول عيد الأضحى المبارك.

ودعا الوفد الوزير بيرم لحضور ورعاية المحاضرة التي تنظمها النقابة والمخصصة للمصممين وطلاب الجامعات حول "مقابلات العمل من خلال الذكاء الاصطناعي" وذلك يوم السبت في 8 تموز في مجمّع Hexa الشويفات.

بدوره، رحب الوزير بهذه المبادرة الخلّاقة واعداً بحضور هذه المحاضرة ورعايتها.

وأخيراً، وضع وفد النقابة الوزير بيرم في صورة ورشة التعديلات التي اقامتها النقابة من خلال الجمعية العمومية والتي اقرت خلالها بالاجماع العديد من التعديلات على القانون الاساسي والنظام الداخلي للنقابة وتحديثهما في العديد من البنود والمواد، وابرز هذه التعديلات تغيير اسم النقابة، ليتماشى مع واقع العصر والمهنة، وايضاً الزام المنتسبين الجدد بإبراز الشهادة الجامعية، شرطاً لإنتسابهم الى النقابة، وقد هنأ الوزير الوفد على هذه التعديلات المحقة، التي تعمل على تطوير هذه المهنة.