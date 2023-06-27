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لبنان

معلومة عاجلة عن سحوبات "الدولار".. إليكم هذا الخبر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-06-2023 | 11:58
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إنتشرت معلومات، اليوم الثلاثاء، تفيد بأنّ المجلس المركزي لمصرف لبنان قرّر مؤخراً تمديد العمل بالتعميمين 151 و 158. 

وعملياً، فإن إستمرار التعميم رقم 151 يعني أن سحب الودائع استمرّ على أساس سعر صرف 15 ليرة لبنانية. أما في ما خصّ التعميم 158، فإنه يسمح للمستفيد منه بسحب 400 دولار (فريش) نقداً و 400 دولار بالليرة اللبنانية على أساس سعر الدولار 15 ألف ليرة لبنانية.
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مع هذا، فقد أشارت المعلومات إلى أنّ المجلس المركزي قررَ إضفاء تعديلٍ جديد على التعميم 158 ويقضي بحصر السحوبات فقط بالـ400 دولار "الفريش" مع إلغاء إمكانية الحصول على 400 دولار بالليرة. 

مصادر معنية في مصرف لبنان قالت لـ"لبنان24" إنّ المجلس المركزي اجتمع يوم أمس، كاشفة أن كل الكلام الذي طُرِح ليس نافذاً ولا شيء رسميا، كما أنه لم يصدُر أيّ تعميم بهذا الإطار.

ووفقاً للمصادر، فقد وضع المعنيون في المجلس المركزي تصوّرهم بشأن التعاميم على الأوراق، لكن لم يصدر حتى الآن أيّ شيء في هذا الخصوص، وبعد الأعياد ستتضحُ الصورة". 

بدورها، قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّه في حال اتخذ قرارٌ بتعديل التعميم 158 بالصيغة التي قيل عنها، عندها سيساهم ذلك إلى حدّ كبير في تقليص الإقتطاع من الودائع.

وأشارت المصادر إلى أنَّ المستفيد من هذا التعميم سيحصل على نقوده كاملة بالدولار حصراً بتلك الطريقة، وأضافت: "عملياً، فإن هذا الأمر يعني إعادة تدريجية للودائع بعملتها الأساسية أي بالدولار من دون تسليف جزءٍ منها بالليرة اللبنانية".

وفي ما خصّ التعميم 161، فقد لفتت المصادر إلى أنّ تحديد إستمراريته سيكونُ خلال الجلسات المقبلة للمجلس المركزي، وهناك توقعات بإستمراره أيضاً أسوةً بما حصل مع التعميمين 151 و 158.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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