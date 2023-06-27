البطريرك الراعي بحث مع البيسري في الأوضاع الأمنيّة وملف النازحين

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري حيث جرى عرض للأوضاع الامنية في البلاد وموضوع عودة النازحين السوريين الى بلادهم.وقدم البطريرك الراعي للواء البيسري ميدالية البطريركية المارونية مثنياً على الجهود التي يبذلها في المديرية.بدوره، شكر البيسري البطريرك الراعي على لفتته.