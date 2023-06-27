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لبنان

فيديو مؤثر للفنان "أبو سليم" بعد رحيل صديقه الممثل "أسعد".. ماذا قال عنه؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-06-2023 | 13:31
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بكلماتٍ مؤثرة، نعى الفنان القدير صلاح تيزاني المعروف بـ"أبو سليم الطبل" صديقهُ وشريكه في الفن على مدى 60 عاماً، الفنان الراحل عبد الله حُمصي المعروف بـ"أسعد"، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمرٍ ناهز 86 عاماً.
 
وفي حديثٍ عبر "لبنان24"، قال تيزاني: "لقد عشنا مشواراً طويلاً معاً يا صديقي أثمرَ عن أحلى الرياحين والأيام الجميلة مع الجمهور الحبيب على مدى 60 عاماً. أما المسؤولون في هذا البلد فـ(ما عم بحسو على دمن) لكي يعطوكَ ذرّة من حقك بعد عطاءٍ فني كبير لهذا الوطن".
 
وأضاف: "لقد بنيت في لبنان أجمل الرياحين والزهور.. لقد ساهمت في صناعة أجيال تربّت على الكوميديا الطريفة والظريفة، فيما المسؤولون في بلدنا لم يساهموا إلا في نهب البلد". 
 
وختم: "يا صديقي أسعد، رحلت عن هذه الدنيا وتركت أثراً عابقاً برائحة المسك. الناس يقولون عنك: رحم البطن الذي حملَك.. رحم الله الأيام التي عشناها مع الناس والجمهور ضمن فرقتنا التي رسمت الفرحة وأدخلت السرور إلى قلوب الجميع.. هذه حال الدنيا يا صديقي.. وداعاً يا صديقي.. وداعاً يا حبيبي، وأعمالك ستبقى باقية إلى الأبد". 
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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