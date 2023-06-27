هنأ رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية اللبنانيين بحلول عيد الأضحى، وقال في تغريدةٍ له عبر "تويتر": "أعاده الله على اللبنانيين جميعا والمسلمين خصوصا وعلى لبنان بالخير والأمان والتعافي وتجاوز كل الأزمات".

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