أمرٌ جديد يخصُّ الرواتب.. هذا ما سيجري قريباً

كشفت مصادر وزارة الماليّة لـ"لبنان24"، اليوم الثلاثاء، أنّ الوزارة طلبت مؤخراً من مختلف الإدارات العامّة الإسراع في تقديم الجداول الخاصة بالموظفين وأيام العمل التي تمت تأديتها خلال شهر حزيران الجاري، وذلك بهدف صرف الرواتب بأقرب وقتٍ ممكن.

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