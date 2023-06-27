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لبنان

أمرٌ جديد يخصُّ الرواتب.. هذا ما سيجري قريباً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-06-2023 | 14:32
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كشفت مصادر وزارة الماليّة لـ"لبنان24"، اليوم الثلاثاء، أنّ الوزارة طلبت مؤخراً من مختلف الإدارات العامّة الإسراع في تقديم الجداول الخاصة بالموظفين وأيام العمل التي تمت تأديتها خلال شهر حزيران الجاري، وذلك بهدف صرف الرواتب بأقرب وقتٍ ممكن.
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وبحسب المصادر، فإن التأخير الذي حصل في تقديم تلك الجداول هو الذي ساهم في عدم تحويل الرواتب للموظفين قبل عيد الأضحى، كاشفة أنه من المرتقب أن يبدأ صرف الأموال اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، أي بعد إنتهاء العطلة الرّسمية الخاصة بـ"الأضحى".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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