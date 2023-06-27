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لبنان

حاصباني: نعمل على إعادة المياه إلى بيروت بأسرع وقتٍ مُمكن

Lebanon 24
27-06-2023 | 14:44
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غرد النائب غسان حاصباني عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بعد انقطاع المياه عن بيروت وجزء من المتن بسبب أعطال مستمرة في محطة كهرباء الذوق، وتوقف محطة مياه الضبيه عن الضخ من جديد، تواصلت مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض والمدير العام لكهرباء لبنان كمال الحايك للعمل على الحلول البديلة لإعادة المياه إلى بيروت بأسرع وقت ممكن، والعمل جار على ذلك".
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