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لبنان

خريس: بري سيبقى الساعي لإيجاد الحلول في البلد

Lebanon 24
27-06-2023 | 14:49
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أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس، خلال احتفال تأبيني في بلدة بدياس الجنوبية، أن "من قدم عشرات آلاف الشهداء والجرحى في سبيل لبنان وشعبه لن يبخل حاضراً في الدفاع عن أرضه وبقاء عيشه المشترك وستبقى مقاومته من أجل لبنان، كل لبنان، وحماية حدوده وعن كل حبة تراب من أرضه".
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وتطرق إلى "الوضع السياسي الدخلي"، منتقدا "البعض الذي يتهم الثنائي الوطني بالعرقلة وبأنه لا ينتمي إلى وطن اسمه لبنان وأنه غريب عن هذا الوطن" وقال: "نقول لكل هذه المكونات التي تتهمنا، إننا أساس هذا الوطن، وقدمنا خيرة شبابنا لبقائه حراً مستقلاً محرراً".

ولفت إلى أن "هناك قيادات لا تريد إخراج لبنان من أزمته"، مشيراً إلى أن "هناك من يسعى إلى إبقاء الوضع غير طبيعي في لبنان".

وفي سياق كلامه، شدّد خريس على "ضرورة التلاقي حول أوجاع الوطن وهمومه، لأنه يحتاج إلى تضافر الجميع"، وأضاف: "علينا التعاطي بكل ايجابية والوثوق ببعضنا للخروج من هذه الأزمة".

كذلك، فقد أكّد أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري سيبقى الساعي لإيجاد الحلول والوصول إلى مخارج ايجابية تبعد البلد عن كل ما يتخبط به".
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