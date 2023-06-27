خريس: بري سيبقى الساعي لإيجاد الحلول في البلد

Advertisement

وتطرق إلى "الوضع السياسي الدخلي"، منتقدا "البعض الذي يتهم الثنائي الوطني بالعرقلة وبأنه لا ينتمي إلى وطن اسمه لبنان وأنه غريب عن هذا الوطن" وقال: "نقول لكل هذه المكونات التي تتهمنا، إننا أساس هذا الوطن، وقدمنا خيرة شبابنا لبقائه حراً مستقلاً محرراً".ولفت إلى أن "هناك قيادات لا تريد إخراج لبنان من أزمته"، مشيراً إلى أن "هناك من يسعى إلى إبقاء الوضع غير طبيعي في لبنان".وفي سياق كلامه، شدّد خريس على "ضرورة التلاقي حول أوجاع الوطن وهمومه، لأنه يحتاج إلى تضافر الجميع"، وأضاف: "علينا التعاطي بكل ايجابية والوثوق ببعضنا للخروج من هذه الأزمة".كذلك، فقد أكّد أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري سيبقى الساعي لإيجاد الحلول والوصول إلى مخارج ايجابية تبعد البلد عن كل ما يتخبط به".