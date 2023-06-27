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لبنان

ماذا قال السفير السعودي في لبنان بمناسبة "الأضحى"؟

Lebanon 24
27-06-2023 | 14:55
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قدّم السفير السعودي في لبنان وليد بخاري تهنئة بحلول عيد الأضحى المُبارك، وقال في تغريدةٍ له عبر حسابه على "تويتر": "كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتينا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك".
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