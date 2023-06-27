أُفتُتحَ يوم الأحد الماضي المركز التدريبي الأول المُتخصص بـ"الحساب الذهني السريع" (Soroban center) في منطقة إقليم الخروب، وذلك في حفلٍ أقيمَ بمنطقة برجا برعاية رئيس المنطقة التربوية في جبل لبنان الأستاذ جيلبير السخن ممثلاً بالأستاذ مروان مراد.

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وتخلّل الإحتفال كلمة لمديرة المركز هبة المسلماني تلتها كلمةٌ لمراد الذي أكّد أهمية دور الأهل في استثمار قدرات أطفالهم، مشدداً على ضرورة الدعم المعنوي والأكاديمي للمركز الجديد الذي يُمثل نقلة نوعية على صعيد تنمية قدرات الأطفال الذاتية وشخصياتهم.

وتلا الكلمات عرضٌ لفريق النخبة من العباقرة من شركة "BFC"، وقد تمّ خلال الحفل إعلان مشاركة هؤلاء لتمثيل لبنان الأسبوع المقبل في مسابقة دولية في تركيا ترتبطُ مباشرة بـ"الحساب الذهني السَّريع".