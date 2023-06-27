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لبنان

"إسرائيل" تزعمُ إحباط مُخطط لـ"حزب الله".. وزيرٌ يكشف ما جرى قبل أيّام

Lebanon 24
27-06-2023 | 15:53
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زعمَ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، أنّ تل أبيب أحبطت خطّة غسيل أموال من قبل "حزب الله" و "فيلق القدس الإيراني"، مُدّعياً أن "إسرائيل صادرت ملايين الدولارات من العملات المشفرة للجهتين المذكورتين قبل أيام".
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وخلال كلمةٍ له خلال مؤتمر للعملات المُشفرة في فلسطين المحتلة، اليوم، قال غالانت إنّ "إسرائيل واجهت منذ نشأتها تهديداتٍ أمنيّة مُعقدة"، مشيراً إلى أن تلك التغييرات تتبدل على مرّ السنين، وقال: "في المعركة المستمرة التي لا هوادة فيها ضد التنظيمات ورعاتهم، يجب الكفاح ضد الموارد التي يقوم عليها الارهاب أو محاربة أموال الارهاب".
وتابع: "على مدى الأشهر القليلة الماضية، في مقر وزارة الجيش الإسرائيلي للحرب الاقتصادية الوطنية ضد الإرهاب، وبالتعاون مع المخابرات وإنفاذ القانون، طورنا قدرات جديدة حققت نتائج مهمة على هذه الجبهة"، وأضاف: "قبل أيام قليلة، تم تنفيذ عملية واسعة النطاق وغير مسبوقة تهدف إلى هزيمة محور تمويل التطرف باستخدام العملات الرقمي. هذا هو الحدث الأول من هذا الحجم الذي أحبط وكان يديره حزب الله وفيلق القدس الإيراني وكان يقوم بتحويل ملايين الدولارات لاستخدامها من قبل عناصر لتنفيذ هجمات عدائية".
وفي الختام، أشار غالانت إلى أنّ "إسرائيل ستواصلُ حربها المستمرة ضد إيران وغيرها من وسائل تمويل الإرهاب".
 

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