عمليّة أمنية داخل "الضاحية".. هذا ما فعلته "مخابرات الجيش"!

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

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"بتاريخ 25/ 6/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية، المواطن (خ.ج.) لإقدامه على تأليف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح، وتعاطي المخدرات والإتجار بها، إضافة إلى التواصل مع عدد من تجار المخدرات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".