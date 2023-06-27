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لبنان

مفاجأة عن إنفجار مرفأ بيروت تكشفها مسؤولة أممية.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
27-06-2023 | 16:28
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قالت النائبة السّابقة للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا خولة مطر إنّه "بحسب المعلومات المتوفرة، فإن إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 حصل بفعلِ فاعل"، مشيرة إلى أنها "لا تستبعد أن تكون إسرائيل وراء الكارثة التي حصلت".
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الثلاثاء، تطرّقت مطر إلى ملف النازحين السوريين في لبنان، كاشفة أنها "تدخلت شخصياً بذاك الملف"، وأضافت: "السوريون كانوا يعملون في لبنان قبل الأزمة والأمم المتحدة تقوم بتقديم الدعم للبيئة الحاضنة في كل منطقة ولكن أن يُقال أن السوري يسرق الوظيفة من اللبناني، فهذا الكلامُ غير دقيق".
 
 
 
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