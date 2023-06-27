عملية انتخاب الرئيس قد تطول

استبعد مصدر مطلع زار مؤخراً عاصمة شهدت اتصالات رفيعة حول لبنان انتخاب رئيس للجمهورية في وقت قريب، متوقعاً أن تطول العملية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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