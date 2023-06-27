الإتجاه نحو التهدئة

يتّجه حزب بارز إلى التهدئة مع حليف سابق من دون فتح الباب أمام إعادة تطبيع العلاقة التي تحتاج إلى مراجعة أولاً من قبل الحزب المعني، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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