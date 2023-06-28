في أول أيام عيد الأضحى.. الدولار ما دون الـ93 الف ليرة

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم تراجعا ملحوظا حيث سجل ما بين 92500 و 92800 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.