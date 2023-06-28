الحرارة الى انخفاض.. اليكم طقس عيد الأضحى

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل محدود في الداخل بحيث تكون دون معدلاتها الموسمية. مع نسبة رطوبة مرتفعة يتشكل معها الضباب على مرتفاعات منخفضة.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة، مع نسبة رطوبة مرتفعة تزيد معها حالة الشعور بالحر.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين 22 و30 درجة مئوية في بيروت.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من نسبة الشعور بالحر، ويتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية والمسائية.الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل محدود في الداخل بحيث تكون دون معدلاتها الموسمية. مع نسبة رطوبة مرتفعة يتشكل معها الضباب على مرتفاعات منخفضة.الجمعة: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل ووارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل. كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة فتزيد من نسبة الشعور بالحر. كما يتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية والمسائية.السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من نسبة الشعور بالحر وبالتالي تشكل الضباب على ارتفاعات منخفضة خلال الفترة الصباحية والمسائية.- الحرارة على الساحل من 20 إلى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 13 الى 34 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85%.- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج أحيانا. حرارة سطح الماء: 25°م.- الضغط الجوي: 1010 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 05,29 ساعة غروب الشمس: 19,53