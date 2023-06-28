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لبنان
شاهد.. صلاة عيد الاضحى في سجن رومية
Lebanon 24
28-06-2023
|
03:46
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برعاية هيئة رعاية السجناء وأسرهم التابعة لدار الفتوى في الجمهوريّة اللبنانيّة، أقيمت صلاة وخطبتا عيد الأضحى المبارك في سجن رومية أول أيام العيد.
وأكد أمين سر الهيئة والمدرس الديني في السجون الشيخ وليد زهرة، أهمية الالتزام بطاعة الله عز وجل، لأن في ذلك الفلاح في الدنيا والأخرة أسوة بما حدث مع نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام.
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وجرى بعد ذلك توزيع الحلوى على السجناء.
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