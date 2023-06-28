بهية الحريري زارت ضريح الرئيس الشهيد في الأضحى

زارت رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" السيدة بهية الحريري، لمناسبة عيد الأضحى، ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، حيث قرأت الفاتحة لروحه وأرواح رفاقه الشهداء.

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