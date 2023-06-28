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لبنان

بهية الحريري زارت ضريح الرئيس الشهيد في الأضحى

Lebanon 24
28-06-2023 | 04:20
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زارت رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" السيدة بهية الحريري، لمناسبة عيد الأضحى، ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، حيث قرأت الفاتحة لروحه وأرواح رفاقه الشهداء.
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