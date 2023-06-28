في الحلانية.. طفل يتعرّض للضرب بشريط حديدي!

تعرّض الطفل "ع خ ا" (11 عاماً) الى الضرب من قبل شابين بشريط حديدي في الحلانية ويتواجد حاليا في المستشفى العسكري بابلح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



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