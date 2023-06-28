إمام في خطبة عيد الأضحى: مسؤولونا لا يتحركون لمصلحة الوطن والشعب

أم مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، المصلين في عيد الأضحى، في الجامع المنصوري الكبير في المدينة القديمة، في حضور النائبين كريم كبارة واللواء أشرف ريفي، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشرعي الاعلى الوزير السابق عمر مسقاوي، ممثل محافظ الشمال رئيس دائرة البلديات في سرايا طرابلس ملحم ملحم، رئيس بلدية طرابلس المهندس احمد قمرالدين، رئيس مجلس أمناء جامعة الجنان سالم يكن، رئيس سرية درك طرابلس العقيد الأمير ماجد الأيوبي، آمر مفرزة سير طرابلس المقدم زياد جمال، آمر فصيلة السويقة الرائد عبداللطيف الشعار، عضو المجلس البلدي الدكتور عبد الحميد كريمة ورجال دين وحشد من الشخصيات والمصلين.

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وهنأ إمام في خطبة العيد، الطرابلسيين واللبنانيين المصلين بالعيد، معددا "فضائل عيد الأضح المبارك وآدابه ومعانيه، عند كل مسلم والتضحية والابتلاء مقرون بالصبر والتسليم لله والوصول إلى جناب الله والتأدب مع الله والامتثال لأوامره وهذا طريق طريق النجاة".



وانتقد المسؤولين، فقال: "أما مسؤولونا فلا يتحركون لا وفق أمر الله ولا وفق التجرد للحق ولا وفق مسؤولياتهم واماناتهم، ولا وفق مصلحة الوطن والشعب الذي ائتمنهم على شؤونه وحياته. قسم من هؤلاء المسؤولين يتوسل الحيل والمناورات والألاعيب ليكرس نفسه وجماعته، وقسم منهم يتوسل سطوة القوة وفائض إمكانياته ليفرض ما يريد، وقسم لا يحسن التفاهم ولا يستطيع ترجمة التلاقي وإنتاج الحلول الممكنة إذ غير أداءه وتخبطه احيانا وعدم جديته وواقعيته احيانا أخرى وفي كل الأحوال يدفع المواطن المسكين الثمن".