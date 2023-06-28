المطران مراد هنأ بالاضحى

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توجّه رئيس اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الاسلامي في لبنان المطران شارل مراد بتهنئة جميع اللبنانيين عامة والمسلمين خصوصا بعيد الأضحى، وقال: "لا يستقيم وضعنا إلا في التضحية كل من أجل الاَخر هكذا نصل إلى الخلاص وننقذ لبنان. وعسى أن يحمل معه العيد هذا العام الحلول لأن اللبنانيين نفذ صبرهم".وقال" "نتمنى لهم كل الخير ونشاركهم الدعاء من أجل مستقبل أفضل، على أمل أن تنتهي هذه المرحلة بما فيها من مشاكل وصعوبات ويكون عيد لبنان ونعود إلى فرحة الأعياد".