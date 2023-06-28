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لبنان

المطران مراد هنأ بالاضحى

Lebanon 24
28-06-2023 | 06:51
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توجّه رئيس اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الاسلامي في لبنان المطران شارل مراد بتهنئة جميع اللبنانيين عامة والمسلمين خصوصا بعيد الأضحى، وقال: "لا يستقيم وضعنا إلا  في التضحية كل من أجل الاَخر هكذا نصل إلى الخلاص وننقذ لبنان. وعسى أن يحمل معه العيد هذا العام الحلول لأن اللبنانيين نفذ صبرهم". 
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وقال" "نتمنى لهم كل الخير ونشاركهم الدعاء من أجل مستقبل أفضل، على أمل أن تنتهي هذه المرحلة بما فيها من مشاكل وصعوبات ويكون عيد لبنان ونعود إلى فرحة الأعياد". 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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