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لبنان

راعي أبرشية صيدا المارونية هنأ بالأضحى

Lebanon 24
28-06-2023 | 06:56
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هنأ راعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار وكهنة الأبرشية في بيان، "اللبنانيين عموما والمسلمين والموحدين الدروز خصوصا بعيد الأضحى".

وتمنوا أن "يعيده الله علينا جميعا بالخير والصحة وراحة البال".
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