راعي أبرشية صيدا المارونية هنأ بالأضحى

هنأ راعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار وكهنة الأبرشية في بيان، "اللبنانيين عموما والمسلمين والموحدين الدروز خصوصا بعيد الأضحى".



وتمنوا أن "يعيده الله علينا جميعا بالخير والصحة وراحة البال".

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