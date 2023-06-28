"اسعد" إلى مثواه الأخير... طرابلس شيعت الفنان عبد الله حمصي (صور)

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شيع في طرابلس جثمان الفنان عبد الله حمصي المعروف بأسعد ،وقد صلي على جثمانه في المسجد المنصوري الكبير بمشاركة شعبية حاشدة ، قبل أن ينقل جثمانه الى مقابر المدينة ويوارى في الثرى.شارك في التشييع عدد من الفنانين ووجوه الشاشة الصغيرة تقدمهم الفنان صلاح تيزاني "ابو سليم" الذي رثى صديقه الراحل، منتقداً "الواقع الماساوي الذي وصلنا اليه"، وموجها رسالة إلى "اسعد الذي زرع الرياحين والكوميديا النظيفة الظريفة بين الناس".من جهته، وجه الفنان صلاح صبح "شكري شكر الله" التحية لحمصي، مستذكرا الفنان محمود مبسوط "فهمان"، ومشيرا الى ان "اللقاء لا بد حاصل معهم".كما وجه الفنان حسام صيادي "يا سعيد" تحية للراحل.