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لبنان

مأساة كادت أنّ تحصل... إليكم ما جرى في بحر العقيبة

Lebanon 24
28-06-2023 | 08:18
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تمكن عناصر من الدفاع المدني من إنقاذ مواطن كان يحاول الانتحار عبر رمي نفسه في البحر في العقيبة - كسروان.
 
وقد عمل العناصر على إنقاذه وتسليمه الى ذويه بعد التأكد أنه بصحة جيدة، وذلك بعد حضور الأجهزة الأمينة المختصة.
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