مأساة كادت أنّ تحصل... إليكم ما جرى في بحر العقيبة

تمكن عناصر من الدفاع المدني من إنقاذ مواطن كان يحاول الانتحار عبر رمي نفسه في البحر في العقيبة - كسروان.

وقد عمل العناصر على إنقاذه وتسليمه الى ذويه بعد التأكد أنه بصحة جيدة، وذلك بعد حضور الأجهزة الأمينة المختصة.