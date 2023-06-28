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لبنان

بفارق 82 نقطة... إسبانيا تفوز على لبنان

Lebanon 24
28-06-2023 | 08:46
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فاز المنتخب الإسباني لكرّة السلّة، على نظيره اللبنانيّ اليوم، بنتيجة 102 - 20، ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت الـ19 عامًا.
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