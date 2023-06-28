Advertisement

لبنان

مصلحة الطلاب في "القوات": الى متى سيبقى طلّابنا رهينة لتفلّت السلاح؟

Lebanon 24
28-06-2023 | 09:14
A-
A+
Doc-P-1082253-638235658381570312.jpg
Doc-P-1082253-638235658381570312.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استنكرت دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة طلاب "القوات اللبنانية"، في بيان، "بأشد العبارات، التفلّت المستمرّ للرصاص في المناطق، الأمر الذي نتج عنه اصابة ابن الـ19 عاماً برصاصة بكتفه في كلية الفنون الجميلة والعمارة- الفرع الثاني في خلال نشاط منُظّم في حرم الكلية، احتفالاً بانتهاء العام الجامعي". 
Advertisement

وسألت الدائرة: "الى متى سيبقى طلّابنا رهينة لتفلّت السلاح ولغياب الأمن والقانون في دولة تحكمها الدويلة؟ والى متى سيبقى شبابنا مشاريع قتلى بسبب من يعمل على إضعاف هيبة الدولة؟".

وطالبت الدائرة القوى الأمنية بـ "مضاعفة الجهود من أجل إلقاء القبض على مُطلق النار وإحالته أمام القضاء المختص وإنزال أشد العقوبات به، ليكون عبرة لكل مَن يستسهل خرق القوانين وتعريض حياة الآمنين للخطر".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:26 | 2023-06-28
14:49 | 2023-06-28
14:20 | 2023-06-28
14:00 | 2023-06-28
13:55 | 2023-06-28
13:03 | 2023-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website