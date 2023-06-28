أبي رميا: علنا ندرك معنى الأضاحي فلا نضحي بالوطن

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غرد النائب سيمون ابي رميا عبر حسابه على "تويتر": "‏على خطى ابينا ابراهيم علنا ندرك معنى الأضاحي… فلا نضحي بالوطن بل نسعى لخلاصه من أزماته، فنسرع الى انتخاب رئيس للجمهورية واقرار خريطة انقاذ هدفها محاسبة الفاسدين وتبدأ من تحقيق التدقيق الجنائي. عيد أضحى مبارك".