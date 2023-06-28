الآن... هذا هو سعر صرف الدولار

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 92700 و93000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وتجدر الإشارة إلى أنّ دولار السوق الموازيّة افتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 92500 و92800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.