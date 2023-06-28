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لبنان

الآن... هذا هو سعر صرف الدولار

Lebanon 24
28-06-2023 | 09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 92700 و93000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ دولار السوق الموازيّة افتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 92500 و92800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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