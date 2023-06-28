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لبنان

بعد وفاة طفلة واشكال... اطراف النزاع يمتثلون للقانون

Lebanon 24
28-06-2023 | 11:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه بعد اندلاع اشكال يوم الأمس في مخيم "البداوي"، ما ادى الى وفاة الطفلة "دارين دياب"، تسلمت اليوم الاجهزة الامنية المختصة في الدولة اللبنانية الاشخاص الذين تورطوا في الاشكال المشار اليه. 
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اشكال

مخيم البداوي

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