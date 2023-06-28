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لبنان

في احدى القرى اللبنانية... أزمة النفايات تتفاقم والاهالي يرفعون الصوت

Lebanon 24
28-06-2023 | 12:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام  العشرات من ابناء بلدة القصيبة على اقفال طريق النبطية عند محلة كفردجال احتجاجا على ازمة النفايات وتكدسها في شوارع وساحات البلدة.
 
وعمد المحتجون الى وضع جرارات زراعية وعوائق حديدية وسط الطريق عند مثلث كفردجال، ما تسبب بزحمة سير  خانقة وانقطاع الطريق بين النبطية وبلداتها وقطاع صور.
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واعلن المحتجون انهم لن يفتحوا الطريق الا بعد ايجاد الحلول اللازمة لأزمة النفايات في بلدتهم.
 
واكدوا ان لا قدرة لبلديتهم على حلّ الأزمة في ظل رفض البلدات المجاوة التي تمتلك مكبات، استقبال نفايات بلدتهم القصيبة.
 
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