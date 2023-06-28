أصيب في بطنه وفارق الحياة... هذا ما حصل في طرابلس (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة المدعو "عامر الجاسم" بعد محاولته وضع حدّ لاشكال كان قد وقع في منطقة التبانة في طرابلس.

والاشكال وقع بين المدعوين "ح.ع" و "و.ح" وتخلله استخدام للسلاح واطلاق للنار.

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كما تخلل الاشكال اطلاق قنبلة يدوية.

وعندما حاول المدعو "عامر الجاسم" التدخل لانهاء الاشكال، أصيب بطلقات نارية في بطنه ونقل الى احد مستشفيات طرابلس حيث فارق الحياة.

كما ان اطلاق النار الناتج عن الاشكال ادى اصابة احد الاشخاص اصابة خطرة في رأسه أثناء قيادته دراجته النارية.

ووفقا للمعلومات، يستعد الجيش للدخول الى منطقة التبانه بعد ان قامت وحداته بالانتشار على اوتستراد الزاهرية تمهيداً لتنفيذ مداهمات بعد وقوع الاشكال المشار اليه اعلاه.



