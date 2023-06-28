دولار السوق الموازية ينخفض.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 92200 و92500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 92700 و93000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.