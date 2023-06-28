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لبنان

خبر هام متعلّق بالكهرباء.. الأردن جاهز لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية

Lebanon 24
28-06-2023 | 15:26
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أكد مدير شركة الكهرباء الوطنية الأردنية أمجد الرواشدة، أن "الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء، حيث ينتظر الجانب اللبناني معالجة بعض النقاط المتعلقة بالأمور المالية.


وأوضح أن "مشروع الربط الكهربائي مع العراق، يسير كما هو مخطط له، حيث تنتهي المرحلة الأولى من الجانب الأردني في آب المقبل"، وفق ما نقلته "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام أردنية.
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هذا وقد أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في وقت سابق، إدخال الربط مع الأردن إلى الخدمة مطلع شهر تموز المقبل بطاقة 50 ميغاواط كمرحلة أولى.
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