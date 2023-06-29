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لبنان

سفير أوروبي "مصدوم"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-06-2023 | 01:15
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نقل وزير سابق عن سفير دولة اوروبية، جمعتهما مناسبة اجتماعية ذهوله لما حصل في الجلسة الأخيرة لإنتخاب رئيس الجمهورية لناحية إختفاء ورقة الاقتراع، واعتبار المعنيين الامر عاديا ولا يؤثر في مجريات العملية الإنتخابية وسير الديموقراطية.
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وقال السفير: "ماذا لو ضاع هذا الصوت عند انتخابات هيئة مكتب مجلس النواب وكانت العملية برمتها متوقفة على صوت يحدث الفرق".
المصدر نقل عن السفير قوله بأن دولا مجاورة بعيدة كل البعد عن الديموقراطية والعمل البرلماني المنظم لا يحدث فيها هذا الامر.
يذكر ان الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهد كان افاد أن "الصوت الضائع" في الجلسة الانتخابية الاخيرة هو مغلف فارغ من أي ورقة"، وقد أبلغ ذلك لنواب من مختلف الكتل في اجتماع في مكتبه.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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