هل تراجع باسيل عن محاسبة النواب؟

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قالت مصادر مطلعة "إن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لم يتراجع عن محاسبة النواب والمسؤولين الذين لم يلتزموا بقرار "التيار" الحزبي المرتبط بالتصويت للوزير السابق جهاد ازعور.وبحسب المصادر "فإن عدم اتخاذ اي إجراءات ضد المتمايزين عملياً او عبر وسائل الاعلام يعود الى عملية الاحتواء التي نجحت بها "ميرنا الشالوحي" في الايام الماضية والتي ظهرت في جلسة الانتخابات الاخيرة".لكن، وكما تشير المصادر فإن "استدعاء نواب ومسؤولين الى اللجان المختصة بالمحاسبة الداخلية لا يزال امراً واردا وسيتم تنفيذه في القريب العاجل لمنع حصول تجاوزات جديدة".