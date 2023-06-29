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لبنان
فرنسا "لن تبدّل رأيها"!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
29-06-2023
|
01:45
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يُنقل عن بعض القياديين الاساسيين في "تيار المردة" أن المبادرة الفرنسية قد تتبدل في مختلف تفاصيلها خلال المرحلة المقبلة، اذ سيشهد الحراك الفرنسي انعطافة جدية.
وتعتبر المصادر "أن ما توصل اليه الموفد الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان خلال جولته، وما سيصل اليه من استنتاجات بعد جولة اقليمية متوقعة سيكون له تأثير على بنود المبادرة".
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لكن، وبحسب المصادر "فإن البند الوحيد الذي لن يتبدل هو دعم ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، خصوصا وأن قراءة سياسية عميقة هي التي ادت الى هذا الدعم".
المصدر:
لبنان 24
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