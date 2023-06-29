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لبنان

الدولار يواصل تراجعه.. اليكم سعره صباح اليوم

Lebanon 24
29-06-2023 | 03:08
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 92200 و 92500 ليرة للدولار الواحد.
 
وهو السعر نفسه الذي سجله سعر الصرف مساء أمس 
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